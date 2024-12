ChatGPT chega ao WhatsApp: veja como funciona e qual o número

ChatGPT chega ao WhatsApp e traz recursos como ligação, entenda / Crédito: Évila Silveita/ Especial para O POVO

Os usuários do ChatGPT agora têm a opção de interagir com a ferramenta de Inteligência Artificial (IA) por meio do WhatsApp. A OpenAI anunciou nessa quarta-feira, 18, o recurso que funciona de forma parecida com a Meta AI já implementada no aplicativo de mensagens. Inicialmente, o serviço será totalmente sem custo. No entanto, a OpenAI já informou que se trata de um lançamento experimental, que pode sofrer alterações conforme a demanda.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A novidade foi anunciada durante uma maratona de lançamentos da companhia. Confira tudo que se sabe até agora sobre o chat.

LEIA MAIS | IA da X estreia o gerador de imagens fotorrealistas gratuito Qual o número do ChatGPT no WhatsApp? Conforme a companhia, basta adicionar o número 1-800-CHATGPT (1-800-242-8478) na lista de contatos do celular para interagir com a IA no mensageiro. Também é possível iniciar o chat também por meio do QR code que a empresa divulgou no X (antigo Twitter).

Chat GPT no WhatsApp: como enviar mensagem para a IA Para iniciar a conversa, o usuário envia uma mensagem primeiro e o ChatGPT responde destacando que é um assistente de IA. Ele também propõe a leitura sobre os termos e política de privacidade antes de iniciar a conversa. O chat usa o modelo GPT-4o-mini, que consiste em um modelo de linguagem (LLM) reduzido, treinado para entregar respostas mais rápidas e consumir menos recursos computacionais. Da mesma forma que no aplicativo ou site, a empresa propôs o uso para a escrita criativa, brainstorming, sugestões de receitas, sugestões de viagens e para discutir assuntos gerais como notícias, hobbies ou curiosidades.

O usuário inicia a conversa e o ChatGPT responde destacando que é um assistente de IA Crédito: Captura de tela/WhatsApp Pix com Inteligência Artificial (IA): ENTENDA novo recurso do Nubank Chat GPT no WhatsApp: limitações de conversa É possível enviar áudio e mídia, mas o recurso destaca que não consegue responder a imagens ou outros tipos de arquivo, apenas texto e recomenda a utilização da própria plataforma do ChatGPT.