Maior iceberg do mundo volta a se mover pelo oceano após décadas

O mega-iceberg se libertou de sua posição ao norte das Ilhas Órcades do Sul e agora está à deriva no Oceano Antártico. Ele tem o dobro do tamanho de Londres e pesa quase um trilhão de toneladas.

O maior e mais antigo iceberg do mundo, denominado A23a, está se movendo novamente pelas águas da Antártida . A informação é do British Antarctic Survey , divulgada nesta sexta-feira, 13.

A jornada do iceberg foi marcada por eventos intrigantes. Ele começou a mover-se, mas por meses ficou preso em uma Coluna de Taylor, fenômeno oceanográfico onde a água em rotação prende objetos no lugar .

O A23a se desprendeu da plataforma de gelo Filchner, na Antártida, em 1986, e permaneceu encalhado no fundo do mar de Weddell por mais de 30 anos antes de começar sua lenta jornada para o norte.

“Coletamos amostras de águas superficiais do oceano atrás, imediatamente adjacentes e à frente da rota do iceberg. Elas devem nos ajudar a determinar que tipo de vida poderia se formar ao redor do A23a e como isso impacta o carbono no oceano e seu equilíbrio com a atmosfera”, disse a biogeoquímica Laura Taylor ao British Antarctic Survey.

CONHEÇA Harbin, a cidade na China que anualmente constrói uma cidade de gelo

Para onde o maior iceberg do mundo vai?

É esperado que o A23a continue sua jornada para o Oceano Antártico seguindo a Corrente Circumpolar Antártica, que provavelmente o levará em direção à ilha subantártica da Geórgia do Sul.