'Geleira do juízo final' está derretendo e mar pode subir até 3 metros

A geleira Thwaites, na Antártica, está mais exposta à água quente do oceano do que os cientistas acreditavam anteriormente, de acordo com um novo estudo publicado nessa segunda-feira, 20. Ela foi apelidada de "Geleira do Juízo Final" pelos cientistas porque o seu derretimento pode levar a um aumento catastrófico do nível dos oceanos. Agora, os pesquisadores descobriram que isso pode estar mais próximo do que se pensava.

A pesquisa publicada na revista Proceedings of the National Academy of Sciences mostra novas evidências de um derretimento acelerado da geleira devido à água quente que flui por baixo dela. Derretimento da "Geleira do Juízo Final" pode elevar o nível do mar em até 3 metres Pela primeira vez, há evidências visíveis que mostram a água quente do mar bombeando por baixo da geleira. A estrutura de gelo tem sido estudada há anos como um indicador de problemas climáticos causados pelo homem.

Além de poder elevar os níveis do oceano em até 60 centímetros, ela também é uma represa natural para outros gelos na Antártica Ocidental. Se esse gelo for liberado nos oceanos, os níveis poderão subir 3 metros, estimam os pesquisadores. Os resultados da pesquisa recente também indicam que o manto de gelo da Antártica está mais vulnerável ao aquecimento do oceano do que se pensava anteriormente.

Embora o colapso total da geleira possa levar décadas ou centenas de anos, um recuo da plataforma de gelo seria irreversível se derretesse mais cedo. Tudo depende da temperatura do planeta e das ações que contribuem com a crise climática. “Pensando na velocidade com que a geleira está derretendo, pode ser devastador para as comunidades costeiras em todo o mundo”, disse a coautora do estudo, Christine Dow, da Universidade de Waterloo, no Canadá, em comunicado publicado pelos pesquisadores. Segundo o estudo, muitas áreas baixas como Vancouver, Flórida, Bangladesh e ilhas baixas do Pacífico, como Tuvalu e as Ilhas Marshall poderão ser cobertas.