Cidade sob gelo: Nasa encontra base militar abandonada da Guerra Fria

A Nasa descobriu Camp Century, uma base militar da Guerra Fria enterrada sob o gelo da Groenlândia, com resíduos nucleares e infraestrutura preservada

Crédito: Reprodução/ NASA/ US Army

A Nasa descobriu uma base militar escondida sob uma camada de gelo na Groenlândia, construída em 1959 e apelidada de “Cidade sob o Gelo”. Conhecida como Camp Century, a instalação foi utilizada como campo de testes para mísseis nucleares durante a Guerra Fria.

Sempre na vanguarda da exploração, seja no espaço ou em nosso próprio planeta, a Nasa fez essa descoberta enquanto sobrevoava a Groenlândia. Cientistas estavam realizando varreduras com radar quando detectaram algo abaixo do gelo, a aproximadamente 240 quilômetros da Base Espacial Pituffik.