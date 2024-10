'Porta misteriosa' é encontrada na Antártida pelo Google Maps; entenda

Uma "porta misteriosa" na Antártida, descoberta via Google Maps, foi desmascarada como um iceberg derretendo; entenda

Uma 'porta misteriosa' foi encontrada por meio do Google Maps em uma área localizada na Antártida. A descoberta foi feita por um usuário do Reddit, que compartilhou a imagem e gerou diversos comentários e teorias a respeito do assunto.

Algumas pessoas sugeriram que poderia ser a entrada para algum tipo de base subterrânea secreta, enquanto outras brincaram dizendo que talvez fosse a casa do Pé Grande ou uma nave alienígena escondida.