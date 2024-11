Homem come banana artística que comprou por US$ 6 milhões

Após gastar 6,2 milhões de dólares (quase R$ 34 milhões na cotação atual) em uma obra de arte que consistia em uma banana pendurada na parede com uma fita adesiva prateada, um empresário sino-americano cumpriu sua promessa e comeu a fruta nesta sexta-feira (29). "Está realmente muito boa", declarou.

"É muito melhor do que as outras bananas", declarou após dar a primeira mordida. "É realmente muito boa", acrescentou com ênfase.