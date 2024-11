Hotel nas Filipinas é o maior edifício em forma de galo do mundo

Conheça o hotel nas Filipinas considerado o maior edifício em formato de galo do mundo Crédito: Divulgação/Guinness World Records

Com 34.93 metros de altura, mais de 12 metros de largura e 28.17 de comprimento, um hotel nas Filipinas alcançou um marco inusitado: o recorde de maior edifício em formato de galo do mundo. O feito foi registrado em setembro de 2024 no Guinness World Records. Localizado no Campuestohan Highland Resort, o projeto foi desenvolvido por Ricardo Cano Gwapo Tan. Ao Livro dos Recordes, o idealizador revelou que pretendia “fazer algo que chamasse a atenção e que pudesse realmente deixar uma marca de admiração no público”.

A construção, que começou em 10 de junho de 2023 e foi certificada pelo Guinness em 8 de setembro de 2024, possui 15 quartos, incluindo ar-condicionado, camas, TVs e chuveiros com opção de água quente. Ao todo, 456 dias foram despendidos para o seu desenvolvimento.

Hotel é o maior edifício em forma de galo ou galinha? Entenda Na verdade, o hotel foi identificado como o "maior edifício em formato de galinha", no entanto tem o aspecto de um galo. O resort faz parte de uma província conhecida nas Filipinas como Negros Ocidental. A região possui uma indústria de caça de aves que emprega milhões de filipinos e o galo foi visto como um símbolo de resiliência.

"Se você olhar para um galo, ele parece calmo e autoritário, imponente e forte, o que reflete a atitude do nosso povo", explicou o empreendedor. O terreno, comprado pela esposa de Ricardo, foi limpo em 2010 e hoje possui uma piscina de ondas, um restaurante, uma cafeteria, quartos de hotel, cabanas, figuras de dinossauros e… um edifício em forma de galo com mais de 34 metros de altura.