Banana colada na parede é vendida por US$ 6,2 milhões em Nova York

Não é mais do que uma banana colada em uma parede, mas a obra do artista conceitual italiano Maurizio Cattelan causou outra sensação no mercado da arte nova-iorquino na noite de quarta-feira: foi comprada por 6,2 milhões de dólares (35,8 milhões de reais) por um empresário sino-americano.

Na casa de leilões da Sotheby's, sete compradores ou seus representantes competiram para adquirir a peça intitulada "Comedian" ("Comediante", em português), uma banana colada em uma parede com a ajuda de uma grande fita adesiva prateada.