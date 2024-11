Esmeralda ‘amaldiçoada’ de R$ 5,8 bi pode voltar ao Brasil; entenda

Após contrabando que a levou até a América do Norte, uma decisão no tribunal distrital dos Estados Unidos indica que a pedra preciosa pode ser devolvida

Em 2017, a esmeralda recebeu uma reportagem sobre os rumores ligados à sua trajetória até os Estados Unidos. No projeto, desenvolvido pela revista Wired , destaca-se que a gema “pesa tanto quanto dois lutadores de sumô”.

O objeto é uma das maiores esmeraldas já descobertas no mundo e pesa aproximadamente 380 kg. Foi encontrada em 2001 em Pindobaçu, no norte da Bahia, e é avaliada em torno de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,8 bilhões).

Esmeralda ‘amaldiçoada’ pode retornar ao Brasil: o que diz decisão

O Departamento de Justiça dos EUA deverá protocolar a decisão final de repatriação até o próximo dia 6 de dezembro. Em sua decisão, o magistrado esclarece que a ordem surtirá efeitos apenas contra os indivíduos que litigavam contra a posição brasileira na Corte de Columbia.