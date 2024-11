Robô humanoide tem pintura leiloada por R$ 6,1 milhões

Um retrato do matemático inglês Alan Turing foi vendido nesta quinta-feira, 7, por US$ 1,08 milhão (cerca de R$ 6,1 milhões) em Nova York, pela casa de leilões Sotheby’s. O seu diferencial? A artista: um robô humanoide apelidado de Ai-Da.

A escolha do tema foi inspirada no papel de Turing como um pioneiro para o desenvolvimento da inteligência artificial (IA). Com 2,2 metros de altura, a pintura destaca o rosto do “pai da computação” sob um fundo escuro.

O valor recebido por Ai-Da superou as estimativas iniciais para os lances, que variavam entre US$ 120 mil e US$ 180 mil (entre R$ 688 mil e R$ 1 milhão). A pintura foi intitulada “A.I. God” (“deus da I.A.”, em tradução livre).