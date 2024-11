O ovo ou a galinha? Cientistas têm a resposta de quem veio 1º

Uma equipe de cientistas que trabalha na Universidade de Genebra (Unige), na Suíça, observou que essa espécie forma estruturas multicelulares com semelhanças impressionantes a embriões animais.

Uma espécie unicelular descoberta em 2017 em sedimentos marinhos no Havaí pode auxiliar na solução de um dos maiores dilemas da sociedade contemporânea: “ Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha ?”.

Essas observações sugerem que os programas genéticos responsáveis pelo desenvolvimento embrionário já estavam presentes antes do surgimento da vida animal ou que evoluíram de forma independente para desenvolver processos semelhantes.

Em outras palavras, a natureza possuía, portanto, as ferramentas genéticas para “criar ovos” muito antes de “inventar galinhas”. O estudo foi publicado no inicio do mês de novembro na revista científica britânica Nature.

'O ovo ou a galinha?' O precursor da criação do animal

Chromosphaera perkinsii é um organismo unicelular encontrado pela primeira vez há pelo menos um bilhão de anos e que passou por divisão celular para produzir o que se assemelha a um precursor de ovos.