Economia circular é aliada contra impactos do plástico no meio ambiente

FORTALEZA-CE, BRASIL, 27-11-2024: Debate ESG sobre a redução de uso dos plásticos, no Espaço O Povo. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

O comitê ESG do Grupo O POVO e da fundação Demócrito Rocha trouxe nesta quarta-feira, dia 27, a palestra ESG na prática: economia circular e o problema do uso de plásticos. A atividade surgiu com o intuito de discutir, conscientizar, abordar e refletir cada vez mais sobre questões ambientais, sociais e de governança. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Dentre os assuntos abordados, a problemática do impacto que o plástico tem na saúde e no meio ambiente, e como as empresas e indivíduos podem atuar na intenção de reduzir o uso do material através do efeito da economia circular, foram o centro da discussão.

"A economia circular é um conceito que consegue pautar a responsabilidade sobre o ciclo de vida de um produto. Se dentro da ideação daquele momento em que a gente resolve criar aquele material para atender a necessidade de um consumidor, nós pensamos na eficiência disso, no ciclo de vida, impacto final e na oportunidade econômica que aquilo tem, nós conseguimos resolver um problema de escala enorme." afirma a cofundadora da YBY Soluções Sustentáveis, Rebeca Wermont.