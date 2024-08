Médicos removem 452 objetos de metal do estômago de homem no Irã

Um grupo de médicos do Hospital Imam Khomeini, na cidade de Ahvaz, no Irã, perto da fronteira com o Iraque, extraíram 452 pequenos objetos de metal do estômago de um homem de 36 anos. As informações foram publicadas em artigo no Journal of Medical Case Reports.

Aproximadamente 2,9 quilos (kg) de parafusos, porcas de metal, chaves, placas e outras peças, bem como pedras, foram encontrados no corpo do paciente, que apresentou queixas de dor abdominal crônica, vômitos frequentes e intolerância a líquidos e alimentos, devido à obstrução da saída gástrica, segundo revelaram uma radiografia e uma endoscopia.

Conforme as informações, os médicos levaram o homem para a cirurgia e, por meio de uma incisão em seu estômago, extraíram os objetos.