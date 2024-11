Vida extraterrestre pode ter se destruído após mudanças climáticas

Um estudo em pré-print publicado no arXiv – plataforma de compartilhamento de artigos – sugere que algumas sociedades extraterrestres podem ter se autodestruído devido à mudanças climáticas .

O estudo aponta que as civilizações extraterrestres analisadas podem ter se autodestruído por meio de um rápido crescimento tecnológico. Vale ressaltar que o estudo não aborda a vida na Terra diretamente, mas os fenômenos descritos se assemelham a características já observadas no planeta.

Em 2023, por exemplo, os humanos consumiram cerca de 180.000 terawatts-hora (TWh), segundo o site Our World in Data, o que equivale aproximadamente à quantidade de energia que a Terra recebe do Sol a cada momento.

Grande parte dessa energia é gerada por gás e carvão, o que tem aquecido o planeta a uma taxa insustentável.