Gnomo de jardim feito com 2 kg de ecstasy é apreendido em operação nos Países Baixos

Os agentes policiais suspeitaram da presença do objeto em meio às fontes suspeitas de drogas e resolveram testá-lo, constatando a existência de MDMA

A polícia de Dongemond, no sul dos Países Baixos, fez uma apreensão inusitada durante uma ação de busca por drogas. Os agentes confiscaram um gnomo de jardim feito de MDMA A MDMA (3,4-metilenodioximetanfetamina) é uma substância análoga da anfetamina, com efeitos estimulantes e alucinógenos no organismo. , droga também conhecida como ecstasy.

A escultura confeccionada com o entorpecente pesava quase dois quilogramas (kg) e foi encontrada em meio a narcóticos suspeitos.