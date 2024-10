Mulher é presa em flagrante com 1.528 comprimidos de ecstasy em Juazeiro do Norte

Uma mulher de 27 anos foi presa em flagrante pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) nesta quarta-feira, 16, por suspeita de tráfico de drogas no município de Juazeiro do Norte, distante 527 km de Fortaleza. A suspeita portava 1.528 comprimidos de ecstasy, uma droga sintética de efeito estimulante e alucinógenos.

A ação policial ocorreu após denúncias de que uma moradora do bairro Leandro Menezes estaria envolvida na prática de tráfico de drogas sintéticas. Para confirmar a veracidade da informação, os policiais civis seguiram discretamente a suspeita para acompanhar o movimento no endereço, técnica nomeada no meio como “campana”.

Os policiais flagraram o momento em que uma encomenda oriunda do Rio de Janeiro chegou na casa da mulher via transportadora.