Apreensões de drogas no Ceará tem aumento de 65,50% entre agosto e janeiro de 2024

Com mais de cinco toneladas de entorpecentes apreendidos, Ceará teve um aumento de 65,50% no número de apreensões de drogas entre janeiro e agosto de 2024, em comparação ao mesmo período do ano passado, quando o número ficava no entorno de três toneladas. Os dados foram divulgados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) na tarde desta terça-feira, 4.

A Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) foi o grande destaque de 2024. Com cerca de 1,3 tonelada apreendida, a região teve aumento de 3.689% na comparação com 2023, quando 36,53 quilos (kg) foram apreendidos. As apreensões incluem cocaína, crack, maconha e derivados da maconha como haxixe.