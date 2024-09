Em dois dias, agentes caninos ajudam na apreensão de ecstasy, maconha líquida e outras drogas em Fortaleza

Ambas as apreensões tiveram o apoio dos agentes caninos da Receita Federal: Ithor, Saymon e Scooter. No caso dos comprimidos de ecstasy, por exemplo, os entorpecentes estavam embalados a vácuo e muito bem camuflados, mas foram encontrados pelos cachorros.

Mais de 4 mil comprimidos de ecstasy camuflados dentro de um liquidificador foram apreendidos no Aeroporto Internacional de Fortaleza, nesta quinta-feira, 26. A capital cearense era o destino final dos entorpecentes. Um dia antes, na quarta-feira, 25, anabolizantes, cigarros eletrônicos e maconha líquida também haviam sido apreendidos no bairro Barroso.

Os comprimidos serão encaminhados às autoridades policiais para uma investigação detalhada sobre as circunstâncias dos crimes.

Na apreensão do Barroso, as encomendas vinham de São Paulo e tinham Fortaleza como destino final. As cargas de maconha líquida já estavam sendo monitoradas pela Receita Federal, estavam acondicionadas no galpão da sede da transportadora, em meio a milhares de outras encomendas, mas mesmo assim foram encontradas pelos agentes caninos.

Já a detecção dos cigarros eletrônicos e anabolizantes se deu com uso de técnicas de análise de risco e inteligência artificial. Os entorpecentes e os demais itens também serão levados às autoridades policiais para investigações e avaliação das circunstâncias criminais.