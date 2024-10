Dois quilos de skunk, haxixe e MDMA são apreendidos em encomendas nos Correios

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Drogas foram encontradas em quatro encomendas enviadas de São Paulo e Paraná com destino a Fortaleza e Juazeiro do Norte. PF investiga o caso

Quatro encomendas contendo skunk, haxixe e MDMA foram apreendidas em uma ação da Polícia Federal e dos Correios na tarde dessa quinta-feira, 10. Os ilícitos foram remetidos nos estados de São Paulo e Paraná e tinham como destino Fortaleza e Juazeiro do Norte, no Cariri Cearense.

Ao todo, conforme a PF, as drogas somavam dois quilos. A ação contou com a utilização de cães detectores de drogas do Canil da PF e apoio da Coordenação de Segurança Corporativa dos Correios.