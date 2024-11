Cão de faro do BPChoque atua em operação que resultou em apreensão de 14 quilos de droga

Uma residência em construção no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, foi alvo de uma ação policial com um cão de faro do Batalhão de Choque nesta quinta-feira, 21. O cão, que se chama Bope, atuou na operação com os militares. Foram apreendidos 14 quilos de droga.

Cocaína e crack foram apreendidos em ação com cão farejador

De acordo com a Polícia Militar, a ação começou após denúncias que apontavam um laboratório de drogas. Foi apreendida a quantidade de 12,6 quilos de cocaína, 1,5 quilos de crack, 680 gramas de "minaita", que é um material usado para misturar com a cocaína.