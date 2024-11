Ucranianos separados por guerra enfrentam odisseia para se reencontrar

Fronteira entre Mokrany, em Belarus, e Domanov, na Ucrânia, recebe diariamente ucranianos das áreas ocupadas pela Rússia Crédito: Hanna Sokolova-Stekh/DW

Lyubov, de 70 anos, é a primeira a caminhar em direção à fronteira entre Belarus e Ucrânia. Ela passa pelas barreiras antitanques carregando sua mala e encontra um ajudante voluntário em uma casa. Faz calor no local. Lyubov tira o batom vermelho da bolsa e começa a se maquiar. Ela vem de um vilarejo perto de Mariupol que está sob controle russo. Seus filhos e netos moram em Odessa. Antes da invasão russa na Ucrânia, ela visitava os filhos várias vezes por ano. "Pegava o ônibus e chegava lá na manhã seguinte", diz Lyubov.

Quando o Exército russo ocupou partes do leste e do sul da Ucrânia, a família foi separada pela linha de frente do conflito. Desde então, é preciso dar a volta por Rússia e Belarus para acessar a parte do território ucraniano sob controle de Kiev e, só então, chegar a Odessa. No caminho de volta, ela tem que passar pelo território da União Europeia (UE). Todos os postos de controle na Península da Crimeia anexada pela Rússia e nas autoproclamadas "Repúblicas Populares" de Donetsk e Lugansk foram fechados, assim como as passagens para a Rússia e Belarus. A fronteira entre Mokrany, em Belarus, e Domanov, na Ucrânia, se tornou a única forma de os ucranianos das áreas ocupadas pela Rússia conseguirem entrar no território controlado por Kiev. Ali estão majoritariamente pessoas que não têm passaporte nem dinheiro para entrar na UE.

A viagem de ônibus de dois dias com pernoite, que levou Lyubov e outras pessoas através da Rússia e de Belarus até quase a fronteira com a Ucrânia, custou 300 euros (R$ 1,8 mil). Ela teve que percorrer os últimos dois quilômetros a pé. “Graças a Deus, os guardas de fronteira colocaram minha mala em um carrinho”, afirma. No posto de controle, ela é verificada por autoridades ucranianas, a quem relata, sem cerimônia, também possuir um passaporte russo, que lhe assegura uma pensão. "Recebo 16 mil rublos (R$ 970), mas o carvão para aquecimento custa 40 mil rublos. Por isso tive de economizar e passar fome durante quase três meses, incluindo lenha e eletricidade”, reclamou.