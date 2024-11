O chefe da equipe de defesa do Reino Unido, Tony Radakin, disse à BBC que as tropas de Moscou sofreram uma média de 1.500 mortos e feridos "todos os dias", elevando suas perdas totais na guerra para 700 mil.

Ninguém se feriu em Moscou, de acordo com Sobyanin, embora os canais russos no aplicativo de mensagens Telegram tenham divulgado relatos de testemunhas oculares de destroços de drones incendiando casas nos subúrbios.

De acordo com Radakin, os civis russos estão pagando "um preço extraordinário" pela guerra, mesmo com a extenuante ofensiva russa de meses no leste industrial da Ucrânia continuando a obter ganhos. Ele não disse como as autoridades britânicas calcularam os números de vítimas russas.

"Não há dúvida de que a Rússia está obtendo ganhos táticos e territoriais e isso está pressionando a Ucrânia", disse ele.

Mas ele disse que as perdas foram por "pequenos incrementos de terra" e que os gastos crescentes de defesa e segurança de Moscou estavam colocando uma pressão cada vez maior sobre o país.