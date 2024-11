Rússia atualiza doutrina nuclear após EUA liberar uso de mísseis de longo alcance pela Ucrânia

Com falas públicas de meses por parte de autoridades russas, o país de fato atualizou sua doutrina nuclear nesta terça-feira, 19. A nova mudança passa a considerar um ataque de um estado não nuclear utilizando armas convencionais provenientes de um país nuclear, como um ataque conjunto ao território russo.

A mudança militar russa acontece dois dias após o governo Biden autorizar a Ucrânia a atacar o território do inimigo com mísseis de longo alcance fabricados nos Estados Unidos. Por meio de contato telefônico, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a Rússia se reserva ao direito de utilizar meios nucleares no caso de agressão à ela ou à Bielorrússia.