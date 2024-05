Dependência de jogos de aposta afeta soldados do Exército ucraniano

No mês passado, Pavlo Petrychenko, um sargento júnior do Exército ucraniano, alertou o presidente Volodimir Zelensky sobre um grave perigo que ameaçava as suas forças armadas: jogos de cassino e apostas online.

Estes jogos, em ascensão entre os soldados em serviço, levaram muitos deles a perder todo o salário e a endividar-se, alertou.

A dependência é tanta que há soldados que venderam drones militares e câmeras térmicas, deixando de lado a própria segurança pela esperança fugaz de enriquecer em poucos cliques.