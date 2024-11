Putin diz ter testado míssil de médio alcance na Ucrânia e ameaça usá-lo contra países

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que o país testou um novo míssil de médio alcance em ataque contra a Ucrânia nesta quinta-feira, 21, em discurso na TV nacional. O dirigente afirmou que a ofensiva veio em resposta aos ataques ucranianos com mísseis dos Estados Unidos e do Reino Unido no início da semana.

Na ocasião, o Kremlin alertou que Moscou poderia usar a arma contra países que permitiram que Kiev usasse seus mísseis para realizar ataques em território russo e declarou que a Rússia emitirá avisos antecipados antes de ataques para permitir que civis busquem áreas de segurança.