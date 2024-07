Chanceler ucraniano busca ajuda na China para acabar com a guerra

O ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, chegou nesta terça-feira (23) à China para discutir como o país asiático pode ajudar a acabar com a guerra com a Rússia, com quem Pequim estreitou relações desde o início do conflito.

A China apresenta-se como um ator neutro no conflito e destaca que não envia ajuda a nenhum dos lados, ao contrário dos Estados Unidos e de outras nações ocidentais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No entanto, sua aliança "sem limites" com a Rússia levou a Otan a acusar Pequim de ser um "facilitador decisivo" da ofensiva de Moscou contra a Ucrânia, que o país comunista nunca condenou.