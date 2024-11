Morre Mirta Baravalle, fundadora das Mães e Avós da Praça de Maio da Argentina, aos 99 anos

Mirta Baravalle, militante argentina, morreu neste sábado, 2. Ela foi uma das 14 mulheres que, em abril de 1977, foi à Praça de Maio, no centro de Buenos Aires, para coletar informações sobre seus filhos, desaparecidos durante a ditadura militar instaurada na Argentina em 1976. As militantes iam ao local com um lenço branco sobre a cabeça.

“Despedimos de outra companheira de luta, fundadora das Mães e Avós da Praça de Maio, Mirta Baravalle. Aos 99 anos, Mirta partiu sem o abraço de seu neto ou neta [nascido num centro clandestino de detenção da ditadura argentina]. Continuaremos procurando por ele, ela, e por todos. Até sempre, querida Mirta!”, publicou no sábado a conta oficial das Avós da Praça de Maio em suas redes sociais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Mirta Baravalle fundou a associação Mães da Praça de Maio — em espanhol Asociación Madres de la Plaza de Mayo —, que reivindicavam o paradeiro dos filhos e netos.