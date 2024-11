Festa, brilho e reivindicações a Milei em Marcha do Orgulho LGBT+ na Argentina

Milhares de pessoas se mobilizaram neste sábado (2) em Buenos Aires na Marcha do Orgulho anual organizada pela comunidade LGBTQIAPN+ da Argentina, com shows, desfile de carros alegóricos e protestos contra as medidas de ajuste fiscal do presidente Javier Milei e o aumento dos discursos de ódio. Entre glitter, bandeiras multicoloridas e drag queens, viram-se cartazes com frases como "Visível e Gay, não como Milei" e "Muito Sexo Gay", em referência a uma declaração de agosto na qual o presidente comparava o progressismo a uma prisão onde havia muitas relações homossexuais. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Por trás do clima festivo, com música alta e roupas coloridas, os slogans eram direcionados ao governo, tanto pelo ambiente hostil denunciado por muitos quanto pelos cortes orçamentários que afetam a prevenção e o tratamento de doenças sexualmente transmissíveis, entre outras questões.

"Vamos marchar como uma resposta política, com uma proposta política e como um grande exercício e urgência de visibilidade. Existimos, resistimos, estamos e estaremos", declarou o ativista LGBTQIAPN+ Lucas Gutiérrez à AFP. No seu primeiro ano de governo, Milei dissolveu órgãos como o Ministério das Mulheres, Gêneros e Diversidade e o Instituto Nacional contra a Discriminação (Inadi) e reduziu fundos em políticas públicas de saúde como parte de seu plano "motosserra" para alcançar o superávit fiscal. "No contexto político em que estamos, me parece que esta é uma das marchas mais importantes", diz Emilce Gorosito, uma funcionária pública de 36 anos que desfilou na marcha com um traje prateado deslumbrante: "Hoje em dia, nosso presidente está atacando nossos direitos", afirma.

"É a quarta vez que venho e, para mim, como identidade travesti trans, é extremamente importante, porque é voltar à rua onde nascemos, onde nos formamos, onde nos ensinaram que precisamos sair para conquistar direitos", conta Gorosito à AFP. "Não há liberdade sem direitos nem políticas públicas" e "Não há liberdade com ajuste e repressão" são os lemas da mobilização, acompanhados da exigência de "Lei Integral Trans e Lei Antidiscriminatória já". - "Que nos deixem ser" -

Lucas Bouder, um coordenador de viagens de 25 anos, percorreu 250 km desde a cidade de Junín para participar da marcha. Ele se sente feliz por estar "cercado de tanto brilho e cor" e diz que a mobilização deste ano é especialmente importante para combater o aumento dos "discursos de ódio". Em agosto, o ministro da Justiça, Mariano Cúneo Libarona, declarou no Congresso que seu governo rejeitava "a diversidade de identidades sexuais que não se alinham com a biologia", declarações que foram repudiadas por grande parte do espectro político. A Federação Argentina LGBTQIAPN+ então rejeitou as declarações de um ministro que "deveria estar protegendo" os direitos humanos fundamentais "em vez de violá-los".

"Quando não há uma mensagem que ajude a apagar todo esse ódio e, pelo contrário, o incentiva, é quando mais precisamos estar aqui unidos, pedindo por nossos direitos e que nos deixem ser, basicamente; não pedimos muito", diz Bouder à AFP. - Escassez - "É negativo o descaso e a violência com que as pessoas estão sendo tratadas hoje, as minorias de todo tipo", comenta Claudio Gronski, um contador de 60 anos que participou da marcha com sua barba multicolorida.