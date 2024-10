Greve na Argentina afeta operações aéreas com o Brasil; nenhum voo de Fortaleza foi cancelado

As operações aéreas da gol para a Argentina que tenham como destino ou origem Fortaleza só ocorrem nos sábados e domingos

Voos entre Brasil e Argentina foram cancelados devido a uma greve nacional organizada pelos trabalhadores do setor de transportes do País. Em Fortaleza, não houve nenhuma operação afetada .

Ela ainda destacou que o comunicado em relação à medida já foi enviado, por e-mail ou SMS, e que as pessoas que tiveram seus voos cancelados já podem realizar a autogestão dos seus bilhetes nos canais digitais.

Dessa forma, em nota, a Gol informou que todas as passagens compradas que tenham como destino ou partida cidades da Argentina poderão ser remarcadas ou canceladas sem custo adicional.

As duas são as únicas linhas aéreas brasileiras que realizam operações entre o Brasil e a Argentina, atualmente.

No que concerne a companhia aérea, Latam, ao todo foram 13 voos reagendados ou cancelados devido a greve. Em nota, a empresa informou que também será disponibilizado para os clientes a possibilidade de alteração de data e pedido de reembolso.

Vale destacar que a empresa, para atender os clientes afetados, criou operações extras para os dias 31 de outubro e 01 de novembro. Em caso de dúvidas, a pessoa pode entrar em contato com a Central de Relacionamento pelo 0300 115 2121.

Apenas o sindicato dos motoristas de ônibus Unión Tranviarios Automotor (UTA) não aderiu à greve no dia 30. Neste caso, o movimento ocorre nesta quinta-feira, 31.

O anúncio da greve foi realizado no dia 8 de outubro. Além do setor aéreo, a paralisação ocasionou também interrupções nos serviços de transporte marítimo, metrôs, trens, motos, caminhões e táxis.

A paralisação foi convocada pela Mesa Nacional de Transportes e ocorreu devido a ações adotadas pelo presidente Javier Milei, como a intenção de privatizar a Aerolíneas Argentinas, maior companhia aérea do País.

De acordo com o apurado pelo jornal O Globo, em entrevista coletiva o Omar Maturano, do sindicato dos ferroviários, se referiu a greve como o “primeiro passo no plano de luta”.

“Na próxima semana, os companheiros do Conselho Nacional de Transporte decidirão o que faremos daqui para frente, que é nos defender, porque estamos sendo atacados. E quando eles nos atacam, nós nos defendemos”, destacou.



