Comunidade LGBT+ se mobiliza na Argentina com reivindicações ao governo Milei

Os lemas apontam para Milei, que em seu primeiro ano na Presidência dissolveu organismos como o Ministério das Mulheres, Gêneros e Diversidade, e o Instituto contra a Discriminação (INADI), além de cortar o financiamento de políticas públicas e saúde reprodutiva no âmbito de seu plano "motosserra" para obter superávit fiscal.

"Não há liberdade sem direitos, nem políticas públicas" e "Não há liberdade com ajuste e repressão" são os lemas da mobilização, que reivindica "Lei Integral Trans e Lei Antidiscriminatória já".

A comunidade LGBTQIAPN+ da Argentina realiza, neste sábado (2), sua Marcha do Orgulho anual em Buenos Aires, com apresentações, desfiles de carros alegóricos e reivindicações contra as medidas de ajuste fiscal do presidente Javier Milei, as quais consideram discriminatórias.

"É uma marcha muito particular pelo contexto atual", diz à AFP o ativista LGBTQIAPN+ Lucas Gutiérrez. "Do governo repetem insultos contra as pessoas da diversidade sem nenhum prurido", protesta.

Em agosto, o ministro da Justiça, Mariano Cúneo Libarona, disse no Congresso que seu governo repudiava "a diversidade de identidades sexuais que não se alinham com a biologia", uma declaração que foi repudiada por boa parte do espectro político.

Na ocasião, a Federação Argentina LGBT+ rechaçou as falas do ministro, que "deveria estar protegendo" os direitos humanos fundamentais, "ao invés de violá-los".