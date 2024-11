Mãe vai à Justiça na Argentina para cortar sustento da filha de 22 anos que não estuda e nem trabalha

Uma mãe de Viedma, na Argentina, entrou com uma ação judicial contra a filha para suspender a pensão alimentícia, prevista no Código Civil como apoio a jovens que não estudam nem trabalham, com o objetivo de ajudá-los a se educarem e iniciarem suas carreiras profissionais.

A filha, matriculada na Universidade Nacional do Rio Negro desde 2020, concluiu apenas 11% do curso até o momento. Segundo revelou ao jornal argentino Cadena 3, a jovem mora sozinha na casa da mãe de uma amiga e não compareceu ao tribunal para se defender.

Atualmente com 22 anos, a jovem não reside mais com os pais, não está empregada, mas continua recebendo pensão alimentícia.