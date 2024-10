Baterista Riquelme é preso por dever pensão alimentícia a filho

Riquelme, ex-baterista do Aviões do Forró, é preso por ausência no pagamento da pensão alimentícia a um dos filhos Crédito: Reprodução/Facebook Pedro Riquelme

Riquelme, ex-baterista da banda Aviões do Forró, foi preso por atraso no pagamento da pensão alimentícia para um dos filhos. A informação foi divulgada pelo programa Balanço Geral, da TV Cidade, na terça-feira, 1º. O músico foi detido no dia 23 de setembro pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) após se apresentar de forma espontânea à Delegacia de Capturas e Polinter (Decap), localizada no Centro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp