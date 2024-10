Vampeta se revolta com dívida de pensão às filhas e solta o verbo: “Já dão para caramba”

Ex-jogador abordou o assunto em seu canal "Campeões da Resenha", no Youtube, e se indignou com obrigação do pagamento às filhas de 23 e 21 anos Crédito: Jogada 10

Marcos André Batista Santos quebrou o silêncio ao fazer declarações polêmicas sobre a dívida que tem com as filhas de 23 e 21 anos, de pensão alimentícia. Popularmente conhecido como Vampeta, o ex-jogador chegou a ter o apartamento leiloado em junho para quitar parte do débito que estava acumulado em R$ 634.613,00. As jovens Gabriela e Giovana cobravam penhora das contas bancárias da empresa de Vampeta desde o ano passado, mas só receberam parte do valor com a venda do imóvel. Localizado no condomínio Agulhas Negras, no Jardim Anália Franco, bairro nobre da Zona Leste de SP, o apartamento estava avaliado em R$ 800 mil. O assunto voltou à tona nesta semana após o próprio Vampeta falar sobre o assunto em seu canal "Campeões da Resenha", no Youtube. O ex-jogador reconheceu a dívida, mas criticou a cobrança do pagamento para duas mulheres adultas "que já dão para caramba".

Confira declaração “Você tem que pagar escola e pensão. Nunca vi um cara ter que pagar escola e pensão. Há uma dívida mesmo, que eu não vou processar. Mas para eu entrar nisso, eu vou ter que f@#&* minhas filhas. Então, ou eu pago a pensão ou pago a escola. Quando fala em pensão, parece criança de 2 ou 3 anos. Mas estamos falando de menina de 23 anos e outra de 21, que já dão pra caramba, já namoram, já moram junto”, e prosseguiu: “Tomar no c*. Parece que é uma criancinha que eu você nunca deu nada. Eu brinco muito, e quando você fala de pensão, parece que você está deixando alguma criança com fome. Minhas filhas já trabalham, são tudo adultas. É por isso que eu tiro um barato lá, e o pessoal fica p%$¨.”, concluiu. Intimidades Vampeta se aprofundou na intimidade de uma das filhas e expôs o desabafo dela – sobre a vida sexual. Assim como fez ao mencionar a dívida da pensão, o ex-jogador abordou o tema em tom de humor.

“Uma delas ainda me falou: “pai, você é meu melhor amigo, acabei de dar para aquele moleque ontem. Na cama da mamãe”. Eu falo para elas: deem à vontade, se divirtam, o mundo está ai para dar mesmo”, e continuou: “Antes de Cristo todo mundo já dava, pós-Cristo então, piorou. Mas não me contem, pelo amor de Deus. Essa modernidade ainda não tenho (risos)”. Imóvel de Vampeta Em 2023, Gabriela e Giovana se juntaram à Roberta Soares Galiza, ex-mulher de Vampeta, e acionaram a Justiça pedindo a penhora dos bens do comentarista.