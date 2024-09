Cachorro vai receber pensão alimentícia após separação de tutores

Com o objetivo de custear o tratamento da doença, a Justiça de MG decretou que o homem deveria pagar o valor de R$ 423,60 — 30% de um salário mínimo — para sua antiga companheira, a título de pensão, com a finalidade de financiar o tratamento do animal.

Um cachorro que pertencia a um casal acabou ficando apenas com sua tutora após a separação. Por conta disso, a mulher, que mora em Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais, colocou seu ex-cônjuge na justiça com o intuito de conseguir uma pensão alimentícia para o pet, que sofre de insuficiência pancreática exócrina .

"Esse conceito vem ganhando espaço na sociedade brasileira, gerando diversas discussões que, inevitavelmente, têm sido levadas aos tribunais. Nesse processo, é possível verificar que o animal de estimação parece ter o afeto de ambas as partes", afirmou o juiz Espagner Wallysen Vaz Leite, da 1ª Vara Cível da Comarca de Conselheiro Lafaiete, em entrevista ao G1.

De acordo com o artigo 695 do Código de Processo Civil, deverá haver uma audiência de conciliação. Caso não haja acordo entre as partes, inicia-se o prazo para contestação, e o processo deverá seguir os trâmites regulares até a marcação do julgamento definitivo.