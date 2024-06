Pensão alimentícia: como calcular e quem deve receber? Veja dúvidas

Entenda os direitos e deveres relacionados à pensão alimentícia Crédito: Ina Plavans/Freepik

“Só os filhos têm direito ao pagamento?”; “O que acontece ao deixar de pagar o valor?”; “Como calculá-lo?”. Essas e outras perguntas se relacionam à pensão alimentícia, temática responsável por zelar pelos direitos dos filhos, cônjuges e até dos pais. Os valores são fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Assim, o termo se estende além da alimentação para abranger vestuário, transporte, saúde e até lazer. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Confira as principais dúvidas sobre a pensão alimentícia e os direitos e deveres relacionados ao tema.

Pensão alimentícia: o que é? A pensão alimentícia é definida como uma obrigação legal de custeio a parentes, cônjuges ou companheiros por meio dos “alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação”. Entende-se “alimentos” como um conceito abrangente (mas não exclusivo) à comida, atendendo as necessidades “indispensáveis à subsistência” do indivíduo. Estas aparecem dispostas no artigo 7º, inciso IV, da Constituição de 1988: moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte. Na prática, a pensão é um valor determinado pela Justiça que atende as necessidades do beneficiário e deve ser descontado do salário do provedor, ou seja, a pessoa responsável pelos pagamentos.

Pensão alimentícia: como o cálculo é feito? “A pensão alimentícia não tem um percentual ou um valor fixo, até porque as realidades entre as famílias do Brasil são bem diversas”, começa a advogada Bianca Studart. A profissional adianta que, para se chegar a um valor adequado, é necessário sopesar as necessidades da criança e as possibilidades daquele que pagará os alimentos. “Um outro critério a ser observado no momento de fixação do valor da pensão é o padrão de vida dos pais”, explica, e adiciona que a criança também possui o direito de manter o mesmo estilo de vida. A advogada familiarista Mabel Portela indica um trinômio para a estipulação do valor, ou seja, três termos que funcionam como palavra-chave aos casos apresentados: possibilidade, necessidade e proporcionalidade. Pensão alimentícia: como solicitar? “A pensão alimentícia só tem validade para ser cobrada se ela for judicialmente ou através de um acordo que os pais já possam chegar”, explica Mabel Portela. Caso os responsáveis não consigam entrar em um acordo, uma das partes representará a criança e esta deve ingressar com uma “ação de alimentos”, realizando um pedido judicial.

Em Fortaleza, capital do Ceará, as Varas de Família estão localizadas no Fórum Clóvis Beviláqua, na avenida Washington Soares. A Defensoria Pública do estado do Ceará atua simultaneamente na propositura de ações de alimentos e na defesa em processos dessa natureza. Saiba como o valor da pensão alimentícia é estabelecido Crédito: jcomp/Freepik