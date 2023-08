Adolescente morre após ser picada por cobra em 'cabana de menstruação' no Nepal

Uma adolescente de 16 anos morreu na terça-feira, 8, no Nepal devido a picada de cobra enquanto dormia, no distrito de Baitadi, segundo o jornal local The Kathmandu Post. Ela estava cumprindo o chhaupadi, uma prática ilegal em que mulheres são forçadas a ficar em "cabanas menstruais", fora de suas casas, enquanto estão menstruadas.

Bina Bhatt, vice-presidente do município rural Pancheshwar, disse ao The Kathmandu Post que ela estava "dormindo do lado de fora de sua casa em um galpão durante seu ciclo menstrual quando ocorreu o incidente". Segundo ele, ela provavelmente foi mordida pela cobra na meia-noite de terça-feira.

O ritual chhaupadi é ilegal no Nepal, mas continua sendo seguido por muitas mulheres. Segundo a tradição supersticiosa, mulheres hindus são proibidas de participar de atividades sociais e familiares enquanto estão menstruadas por "estarem impuras". Assim, elas ficam isoladas nas chamadas cabanas de menstruação, locais sem condições sanitárias, e muitas vezes sem janela ou luz.

A morte da adolescente é a primeira fatalidade relatada em chhaupadi desde 2019, segundo o The Guardian. Parwati Budha Rawat, 21, morreu depois de passar três noites em uma cabana ao ar livre. A morte dela foi o quinto caso relatado naquele ano. Ela havia acendido uma fogueira para se aquecer enquanto permanecia na "cabana do período" e morreu devido à inalação de fumaça.

Em 2017, Tulasi Shahifue, uma jovem de 18 anos, morreu no distrito de Dailekh depois de ser mordida duas vezes por uma serpente venenosa também ao ser isolada em uma cabana por estar menstruada.