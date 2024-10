Criança fica por 30h com veneno de cobra e médicos tratam como torção

Allie Brasfield começou a sentir dores após ter tropeçado no dia anterior enquanto brincava em um parque com sua família. Inicialmente, a ida aos hospitais não foi por causa das dores, mas devido ao inchaço roxo em seu tornozelo.

Uma menina de 7 anos foi mordida por uma cascavel no Arizona, Estados Unidos, mas não apresentou marcas visíveis, e os hospitais levaram mais de um dia para descobrir o que havia acontecido, contou a família aos meios de comunicação.

Após duas visitas a hospitais diferentes, nenhum havia identificado o problema que Allie enfrentava. Apenas quando chegou ao Hospital Infantil de Phoenix, a família descobriu 30 horas depois que a menina havia sido picada por uma cascavel.

Criança fica por 30h com veneno de cobra: diagnósticos falhos

Quando Allie tropeçou e caiu durante uma corrida com sua família no dia 16 de setembro, no Parque Regional Gilbert, os pais inicialmente não deram muita importância ao incidente. Em casa, Allie começou a vomitar, e o hematoma em seu tornozelo escureceu, subindo pela perna, relatou o 12News.

Quando o tornozelo de Allie ficou roxo, parecendo machucado, seus pais a levaram de um pronto-socorro a outro, enquanto os médicos lutavam para diagnosticar a picada de cobra.