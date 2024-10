Walmart: o que aconteceu com mulher encontrada morta em forno no Canadá?

Uma funcionária de uma loja Walmart foi encontrada morta no forno da padaria local Crédito: Reprodução / Samuel Corum / AFP; Kiki Thunder / Pinterest

Uma funcionária de 19 anos foi encontrada morta dentro do forno de uma padaria localizada em uma loja Walmart em Halifax, no Canadá. O caso aconteceu no último sábado, dia 19, e a vítima foi identificada como Gursimran Kaur, natural da Índia. De acordo com o relatório de emergência, os socorristas receberam uma ligação alarmante informando que uma funcionária estava presa no forno, que ainda estava ligado. Apesar dos esforços da equipe para desligar o forno e resgatá-la, quando os serviços de emergência chegaram, a jovem já havia falecido.



Kaur imigrou para o Canadá com sua mãe há cerca de dois anos e as duas trabalhavam juntas no supermercado. Foi justamente sua mãe a primeira pessoa a notar o sumiço da jovem. Balbir Singh, secretário da sociedade indiana local, disse à agência CBC News que a mãe de Kaur ainda está em estado de choque, mas autorizou a divulgação de informações sobre sua filha na página do GoFundMe. A comunidade lançou uma campanha para apoiar a família, que arrecadou mais de 194 mil dólares até o momento. Funcionária morre no forno de loja: o que se sabe até agora Mãe e filha trabalhavam juntas no local, dividindo o mesmo turno, e, ao notar o desaparecimento da jovem, iniciou-se uma busca, já que nem mesmo seu telefone era atendido, algo que não condizia com sua personalidade. O corpo carbonizado só foi encontrado após um funcionário perceber um vazamento no forno.

As autoridades indicaram que a investigação será prolongada devido à natureza do incidente e ao envolvimento de múltiplas agências. A Divisão de Saúde e Segurança Ocupacional, o Serviço de Exame Médico e a Polícia Regional de Halifax trabalham para esclarecer a causa e as circunstâncias da morte da jovem.

Embora alguns detalhes tenham sido tornados públicos, muitos aspectos do caso, como o estado do forno e os procedimentos de segurança, permanecem em análise.

Funcionária morre no forno de loja: doações para a família foram paralisadas O GoFundMe – plataforma de “vaquinhas” nos EUA – criado para a família da jovem suspendeu as doações depois que o valor quadruplicou em relação ao pedido original. A meta da campanha era de 50 mil dólares, e nesta sexta-feira, 25, ela atingiu pouco menos de US$ 200 mil, chegando aproximadamente a 194.949 dólares antes de ser desativada. O Maritime Sikh Society Executive, organizador do GoFundMe, desativou as doações para “iniciar o processo de distribuição dos fundos para a família”. A atualização destacou que a meta original foi atingida em apenas 10 horas. A arrecadação de fundos foi criada para fornecer suporte financeiro à família de Gursimran Kaur, de 19 anos, identificada com a permissão de sua mãe. Os fundos cobrirão os custos do funeral e possibilitarão a viagem de familiares de Kaur, como seu pai e irmão, que vivem na Índia.