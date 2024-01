CE: Funcionária de supermercado prende a mão em máquina de amaciar bife

Uma funcionária de um supermercado, localizado no município de Tabuleiro do Norte, prendeu a mão em uma máquina de amaciar bife, nessa sexta-feira, 26, e foi resgatada pelos bombeiros. O acidente ocorreu no Centro da cidade, na rua José Muniz.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), a mulher de 31 anos estava trabalhando no local quando a mão direita ficou presa entre os rolos da máquina.