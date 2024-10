Ações do McDonald’s caem após Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA dizer que surto de E. coli está ligado ao sanduiche Quarteirão Crédito: BEN STANSALL / AFP

As ações do McDonald’s caíram até 6% nesta quarta-feira, 23, após um surto de doenças causadas pela bactéria E. coli que deixou quase 50 pessoas doentes e matou uma. O episódio de transtornos à saúde foi relacionado aos famosos hambúrgueres “Quarter Pounders”, o Quarterão, devido à sua composição. McDonald’s lança nova versão do Big Mac para conter ‘crise’; VEJA

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As informações são dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos. De acordo com o órgão, os casos foram relatados entre 27 de setembro de 2024 e 11 de outubro de 2024, em pacientes entre 13 a 88 anos de idade.

Os casos foram reportados em 10 estados americanos, concentrados principalmente no Colorado e Nebraska. O surto de E. coli é o mesmo associado a outro restaurante americano em 1993, que matou quatro crianças e infectou mais de 700 pessoas em quatro estados dos EUA. E. Coli no McDonald’s: sintomas da doença Pessoas infectadas com E. coli geralmente apresentam cólicas estomacais severas, diarreia frequentemente sanguinolenta e vômitos, geralmente três a quatro dias após a ingestão da bactéria. A maioria se recupera em sete dias sem precisar de tratamento, mas complicações podem exigir hospitalização.

McFish: retorno faz sucesso mas gera revolta em consumidores; RELEMBRE

No caso do fast food americano, uma pessoa, descrita pelo CDC como “mais velha”, morreu. Dez consumidores foram hospitalizados, incluindo uma criança com um distúrbio renal ligado à infecção por E. coli. Até terça-feira, 22 de outubro, 49 pessoas no Oeste e Centro-Oeste dos EUA relataram doenças, sendo mais da metade no Colorado.

E. Coli no McDonald’s: ingrediente infectado Uma investigação preliminar do CDC sugere que cebolas cruas servidas nos hambúrgueres em questão são uma provável fonte de contaminação. O McDonald’s informou que suas descobertas iniciais sugerem que algumas das doenças relatadas estão ligadas a cebolas de um único fornecedor. Na quarta-feira, o presidente do McDonald’s, Joe Erlinger, tentou acalmar as preocupações crescentes e garantiu aos clientes que eles poderiam retornar com segurança aos restaurantes. “Estamos muito confiantes de que você pode ir ao McDonald’s e aproveitar nossos clássicos”, disse Erlinger no programa Today Show na quarta-feira. “Tomamos uma atitude rápida ontem para remover o Quarter Pounder do nosso cardápio.”