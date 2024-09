Funcionário de supermercado em Fortaleza tem caderno com quase 13 mil elogios de clientes

Anderson Cabral, 31, trabalha como repositor no Atacadão da avenida Alberto Craveiro, no bairro Dias Macedo, em Fortaleza, há três anos. Além de acumular dias de trabalho e amigos, ele começou a fazer cadernos com agradecimentos dos clientes. Nesse período, já conta com quase 13 mil elogios escritos por quem compra no estabelecimento.

Ele é graduado em Administração e estuda para concursos, mas após cinco reprovações viu a saúde mental entrar em colapso. Assim, os caderninhos servem para se motivar profissionalmente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Eu criei como forma de motivação, sempre que ajudo os clientes, caixa, atendimento ao público, eles deixam elogio e agradecimento. Já estou chegando na marca de 13 mil, tenho 14 cadernos desses. Isso me fez vencer a depressão e a ansiedade. Aumenta 100% a minha autoestima. É opcional deixar um agradecimento, o importante é que mantenho isso vivo. É eficaz para mim o dia todo", explica o rapaz.