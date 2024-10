Tyler, The Creator anuncia data de lançamento de novo álbum

Novo álbum de Tyler, The Creator será lançado no dia 26 de outubro Crédito: Reprodução/Instagram

O rapper Tyler, The Creator anunciou a data de lançamento do novo álbum, intitulado “Chromakopia”. O disco está previsto para 28 de outubro. O álbum foi revelado por meio de um teaser da faixa de abertura, "ST. CHROMA", publicado nas redes sociais na última quarta-feira, 16.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A arte e a data de lançamento do novo trabalho foram divulgadas na quinta-feira, 17. O artista anunciou que todas as faixas serão "escritas, produzidas e arranjadas por Tyler Okonma”, em referência ao próprio nome de batismo.

Junto ao lançamento, o álbum ganhou um site, onde será possível fazer o pré-save da produção e comprar produtos oficiais do rapper. “Chromakopia” dará continuidade ao álbum “Call Me If You Get Lost" (2021). Desde seu primeiro trabalho de estúdio, "Goblin" (2011), Tyler tinha o hábito de lançar um álbum a cada dois anos. Nesse intervalo de tempo, o músico dedicou-se a criar sua própria coleção para a Louis Vuitton, colaborar com a Converse e lançar The Estate Sale Deluxe em 2023.