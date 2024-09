Japonês é absolvido de assassinatos após 45 anos no corredor da morte

O ex-boxeador Iwao Hakamada, de 88 anos, visita um templo em Hamamatsu, província de Shizuoka, no Japão. Ele foi absolvido em em 26 de setembro de 2024, mais de meio século após sua condenação por assassinato Crédito: JAPAN POOL / JIJI Press / AFP

Um tribunal do Japão decidiu nesta quinta-feira, 26, que um ex-boxeador de 88 anos é inocente, em um novo julgamento por assassinato quádruplo de 1966, revertendo uma decisão anterior que o tornava o condenado no corredor da morte com mais tempo de prisão do mundo. A absolvição de Iwao Hakamada pelo Tribunal Distrital de Shizuoka faz dele o quinto condenado no corredor da morte a ser considerado inocente em um novo julgamento na justiça criminal japonesa do pós-guerra. O caso reacende o debate sobre a abolição da pena de morte no Japão. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O juiz presidente, Koshi Kunii, disse que o tribunal reconhece a fabricação de múltiplas evidências e também que Hakamada não era o culpado, informou o advogado do ex-boxeador.

Por que o ex-boxeador foi condenado? Hakamada foi condenado por assassinato no caso da morte de um gerente de empresa e três membros de sua família em 1966, e por incendiar a casa deles no centro do Japão. Ele foi sentenciado à morte em 1968, mas não foi executado devido a longos recursos e ao novo processo de julgamento no sistema de justiça criminal notoriamente lento do Japão, onde os promotores têm uma taxa de condenação de 99%. Ele passou 48 anos na prisão, mais de 45 deles no corredor da morte — o que o torna o preso com mais tempo de prisão no corredor da morte, de acordo com a Anistia Internacional.

Levou 27 anos para o tribunal superior negar seu primeiro recurso para novo julgamento. Seu segundo recurso foi apresentado em 2008 por sua irmã. Ex-boxeador aguardava novo julgamento em casa Hakamada foi liberto da prisão em 2014, quando um tribunal ordenou um novo julgamento com base em evidências que sugeriam que sua condenação foi baseada em acusações fabricadas pelos investigadores, mas ele não foi absolvido da condenação. Ele foi autorizado a aguardar o novo julgamento em casa devido à sua frágil saúde e idade, o que o tornava um preso com baixo risco de fuga. Então, em 2023, o tribunal decidiu finalmente a seu favor, abrindo caminho para o novo julgamento mais recente, que começou em outubro.

"Quando vou dormir na cela solitária e silenciosa todas as noites, às vezes não posso deixar de amaldiçoar Deus. Eu não fiz nada de errado", ele escreveu para sua família. "Nós não precisamos de um Deus assim. Eu tenho vontade de gritar isso para Deus", Hakamada escreveu em uma de suas cartas. Hakamada, cujo nome cristão é Paulo, foi convidado para uma missa em Tóquio durante a visita do Papa Francisco em 2019, cinco anos após sua libertação.