Japão: inundações deixam 1 morto, 7 desaparecidos e 60 mil pessoas desabrigadas

Uma pessoa morreu e pelo menos outras sete estão desaparecidas no Japão, onde as autoridades determinaram, no sábado, 21, a retirada de mais de 60 mil pessoas de suas casas devido às inundações causadas pelas fortes chuvas.

Equipes de resgate continuam os trabalhos neste domingo, 22, após chuvas torrenciais atingirem a região de Noto, provocando deslizamentos de terra e inundações e deixando uma pessoa morta em uma região que ainda se recupera de um terremoto em janeiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Agência Meteorológica do Japão emitiu no sábado o nível de alerta mais alto para chuvas torrenciais em várias cidades.