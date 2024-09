Partes da China e do Japão quebraram recordes de temperatura neste verão

Várias partes da China registraram o mês de agosto mais quente deste ano, indicaram os serviços meteorológicos, e as autoridades do Japão anunciaram que o país registrou outro verão com temperaturas recordes, igualando o nível observado em 2023.

Os serviços meteorológicos chineses indicaram, em um artigo publicado no domingo, que a temperatura média registrada no mês passado em oito províncias, regiões e cidades "foi a mais quente nesse mesmo período" desde o início dos registros.

Estas áreas incluem a megalópole de Xangai, as províncias de Jiangsu, Hebei, Hainan, Jilin, Liaoning e Shandong, e a região noroeste de Xinjiang, segundo a fonte.