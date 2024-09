China retomará 'gradualmente' importações de produtos do mar oriundos do Japão

A China retomará “gradualmente” as importações de frutos do mar do Japão, que foram suspensas desde o ano passado, após o início do vazamento de esgoto da usina nuclear de Fukushima, anunciou o governo de Pequim.

No final de agosto de 2023, o Japão começou a despejar águas residuais da central nuclear de Fukushima no Oceano Pacífico, uma decisão que Pequim tachou de "egoísta" e que a levou a suspender todas as importações de produtos do mar oriundos do arquipélago japonês.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A China "retomará gradualmente as importações de produtos do mar japoneses conformes às normas", afirmou o Ministério das Relações Exteriores nesta sexta-feira (20).