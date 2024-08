Sinner é absolvido após exame antidoping positivo para anabolizante

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 no ranking da ATP, foi absolvido por um tribunal independente depois que um exame antidoping realizado em março 2024 acusou o uso de clostebol, anunciou a Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) nesta terça-feira (20).

"Depois da investigação, a ITIA aceitou a explicação do jogador sobre a presença do clostebol e reconheceu que a presença da substância não foi intencional. O que também foi aceito pelo tribunal", declarou na nota a diretora-geral da ITIA, Karen Moorhouse.

Embora a versão do italiano tenha sido aceita, seus pontos no ranking da ATP e as premiações que recebeu no Masters 1000 de Indian Wells, torneio durante o qual passou pelo exame, foram retirados, seguindo as regras a respeito.

"Agora vou deixar esse período desafiador e profundamente infeliz para trás", declarou Sinner em nota publicada na rede social X, pouco depois do anúncio da decisão.

"Vou continuar a fazer tudo o que puder para garantir que continuo a cumprir o programa antidoping da ITIA e tenho uma equipe ao meu redor que é meticulosa no respeito às regras", acrescentou.