Copo Stanley tem chumbo? Fabricante confirma presença do metal; entenda

Na prática, o chumbo é coberto por um material de aço inoxidável e não entra em contato direto com o consumidor , exceto em caso de remoção ou avaria. A barreira circular se encontra selada abaixo do produto, sem presença no interior do copo, onde o líquido é consumido.

A resposta mais direta para os questionamentos é ‘sim’. A companhia confirmou os relatos dos internautas em nota para veículos dos Estados Unidos, destacando que o metal é utilizado como auxílio para isolar as bebidas das temperaturas externas.

Em março de 2023, Rubin chamou a atenção para a presença de chumbo na composição dos copos Stanley. A influenciadora começou a conscientizar pessoas sobre a presença do elemento químico após exposição do filho de sete meses a pó de tinta de chumbo.

No TikTok, os internautas apresentaram gravações com testes de exposição ao chumbo, incluindo resultados variados. Uma das pioneiras na trend foi a ativista de envenenamento por chumbo Tamara Rubin, conhecida nas redes sociais como “Lead Safe Mama”.

“Nossas equipes de engenharia e cadeia de suprimentos estão progredindo em materiais inovadores e alternativos para uso no processo de vedação”, acrescenta o porta-voz da Stanley para a NBC News.

A jovem tem mais de 400 mil seguidores e é conhecida no TikTok como @dimelifting. Em seu perfil, um método caseiro com vinagre, além de um produto que indica a presença ou não do metal em seu copo Stanley, foram utilizados.

Copo Stanley tem chumbo: efeitos do metal no corpo

Estudo realizado pelo Banco Mundial, utilizando dados do projeto Global Burden of Disease (GBD – Carga Global de Morbidade) de 2019, estima que 5,5 milhões de pessoas com 25 anos ou mais morrem por doenças cardiovasculares relacionadas à intoxicação por chumbo.

Em relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), a exposição de substâncias químicas como o chumbo está associada a um pior desenvolvimento neurológico, além de aumentar o risco de transtorno do déficit de atenção e deficiência intelectual em crianças.