Veterinários se assustam ao descobrir 60 elásticos de cabelo no estômago de Pug

Victoria Northwood, tutora do animal, decidiu levar a pequena “Ham”, um pug de 2 anos, ao veterinário, quando percebeu que ela estava mais quieta do que o convencional.

Levar o pet ao veterinário pode ser um momento de grande tensão para os tutores, e no caso de uma família da cidade de Sherborne, no sudeste da Inglaterra , a tensão rapidamente se transformou em medo. Isso porque o animal de estimação da família havia ingerido cerca de 60 elásticos de cabelo.

Ham costuma ser bastante animada e travessa, correndo pela casa e latindo para todos que chegam perto da residência, e de repente começou a ficar quieta, o que assustou sua tutora.

O que falaram os médicos?

Ao chegar no hospital veterinário Newton Clarke, os médicos realizaram os primeiros exames, e logo perceberam que havia um objeto estranho no estômago de Ham.

O animal foi levado às pressas para sala de cirurgia, para investigar o problema. Para a surpresa de todos, foram achadas de 50 a 60 elásticos de cabelo dentro do estômago do animal de pequeno porte.

Os objetos foram retirados pelos médicos, e logo em seguida o animal apresentou uma melhora. As informações são do Hospital veterinário Newton Clarke, que relatou o caso em um post publicado no Instagram no dia 9 de janeiro. Confira:

A tutora da pequena contou à BBC que imaginava que Ham havia comido alguns elásticos, pois viu o objeto nas fezes do animal, mas disse que não sabia o tamanho do problema. De acordo com os laudos médicos, foram achados 200 gramas do acessório no estômago do animal, que pesa 6 kg.