Fêmea de peixe-boi reabilitada no Ceará é encontrada morta com lixo no estômago no RN

Uma fêmea de peixe-boi, reabilitada no Ceará, foi encontrada morta nesta semana em uma praia do Rio Grande do Norte. O animal, batizado de Flor, havia sido devolvido ao mar em março de 2024 pela Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos (Aquasis). O corpo do animal foi identificado na quarta-feira, 31. De acordo com a ONG, a fêmea estava com lixo no estômago, o que pode ter provocado o óbito.

Conforme detalhou a Aquasis, Flor foi reabilitada pela organização e liberada na praia do município de Icapuí, no Ceará, equipada com um localizador. No entanto, o transmissor foi removido em 30 de maio durante uma captura acidental em uma rede de pesca.

Desde então, ao longo de mais de 45 dias, a equipe de monitoramento da Aquasis e os colaboradores de educação ambiental estavam na busca pelo animal, abrangendo desde o litoral do Ceará até Alagoas. Ela foi localizada na última quarta-feira, 31, na praia de Enxu Queimado, no município de Pedra Grande, no Rio Grande do Norte.